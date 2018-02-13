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В Астане появится новый район - Байқоңыр

 

Депутаты маслихата Астаны на публичных слушаниях по поводу названия нового района Астаны поддержали название нового района столицы - Байқоңыр, передает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

«Решение по созданию нового района решит многие проблемы... Это движение в космос. Поэтому соответствует духу развития столицы», - отметил сенатор Владимир Редкокашин.

Новый район займет частично Алматинский и Сарыаркинский районы столицы, разместится на территории 16,5 тыс га.

После публичных слушаний новое название должна утвердить ономастическая комиссия, и уже после ее рассмотрения мы узнаем точное название нового района Астаны.

 

13 февраля 2018, 09:02
Источник, интернет-ресурс: ИА «Elorda.info»

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