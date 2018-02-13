Россия хотела переманить Галышеву через фиктивный брак

Главный редактор "Чемпионата" Евгений Слюсаренко вспомнил о планах России натурализовать казахстанскую могулистку Юлию Галышеву, сообщает Vesti.kz.

Эту историю он рассказал на странице в Facebook сразу после соревнований могулисток на Олимпиаде-2018, где Галышева выиграла "бронзу".

"Юлия Галышева из Казахстана - бронзовый призер Олимпийских игр в могуле. Вторая девушка в истории из бывших советских, кто берет олимпийскую медаль в этой классической дисциплине фристайла - после нашей Елизаветы Кожевниковой и ее двух медалей в 1992 и 1994 годах.

Еще до Сочи велись серьезные переговоры, чтобы она выступала за Россию, в общем-то дело шло к непротивлению сторон, но затем возникли определенные сложности, и ничего не получилось. А так бы была у нас сегодня вторая "бронза".

Хотяяяяя... есть уверенность, что Галышева в Казахстане и Галышева в России не стали бы двумя разными людьми? Как-то нет такой уверенности. Были разные примеры", - написал Слюсаренко.

Затем в Telegram-канале "Слюс+" журналист уточнил, как именно Галышевой предлагали смену гражданства. При этом он считает, что ситуация в итоге сложилась лучше для всех.

"Во-первых, надо было договориться о гражданстве. Особых вариантов не было, кроме как выйти замуж за россиянина. При этом сама спортсменка была как бы уже... в некотором роде замужем. Ну вроде как решили - фиктивно разведется, фиктивно выйдет замуж. Я даже лично знаю человека, которого - пусть для начала и в шутку - собирались на ней женить :)

Во-вторых, найти хороший регион. Нашли - Дальний Восток был готов приютить будущую россиянку и надежду Сочи-2014. Осталось договориться по деньгам. И не договорились. Представители спортсменки запросили хорошие деньги, а переговорщик с российской стороны при этом не проявил склонность к компромиссному ведению разговоров.

В целом все сложилось к лучшему для всех. В Сочи-2014 Галышева, скорее всего, еще не была готова на медаль, а к Пхенчхану, есть опасения, мы бы ее не сохранили в кондициях. Это в Казахстане с нее пылинки сдувают, а у нас во фристайле (особенно когда в 2016 году поменялось руководство федерации) такое вряд ли бы получилось. Другие времена, другие деньги.

Ну и да, стоит, наверное, добавить, что история эта неофициальная, никаких доказательств, что все было именно так, у меня нет. Мог и приврать, как говорится. Всем мир и олимпийского "золота"!".

Перед стартом на Олимпиаде-2018 Галышева вспомнила о попытках Канады и России переманить ее к себе. Она отметила, что предана родному Казахстану и в обоих случаях долго не думала.

На Олимпиаде-2018 Галышева выступала с травмой руки и, как призналась после финала, дважды находилась на грани. Она поблагодарила свою команду и весь Казахстан за поддержку.

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Фото: sports.kz.