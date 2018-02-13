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Ким Чен Ын подчеркнул важность дальнейшего улучшения отношений с Южной Кореей

13 февраля 2018, 10:21

Вернувшаяся из Южной Кореи делегация доложила лидеру КНДР подробности поездки.

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает важным продолжить улучшать отношения с Южной Кореей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

Оно отмечает, что вернувшаяся в КНДР из Южной Кореи делегация, которую возглавляла сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, доложила Ким Чен Ыну подробности поездки и прошедших там переговоров с президентом Мун Чжэ Ином.

В отношениях Сеула и Пхеньяна сейчас наметилось активное потепление. На прошлой неделе Южную Корею для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады посетила делегация из Пхеньяна, в которую входили председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам и родная сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Они передали президенту Южной Кореи приглашение посетить Север в ближайшее время и провести там встречу с лидером КНДР.

Потепление в отношениях двух стран началось после того, как в начале января Ким Чен Ын выразил готовность направить на зимнюю Олимпиаду официальную делегацию, артистов и спортсменов. Стороны об этом быстро договорились, а затем МОК согласовал участие северокорейских атлетов в Играх в Пхёнчхане. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодно проходящие в это время крупномасштабные совместные военные маневры, которые неизменно вызывают большую настороженность в Пхеньяне.

Фото: © AP Photo/Wong Maye-E


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