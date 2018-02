«Дикие» северокорейские болельщицы на Олимпиаде взбесили соцсети

Пользователи отмечают, что команда фанаток в красной форме, хором поющая песни на корейском, выглядит раздражающе, пишет Lenta.ru.

Видео с бойкой фан-группой из КНДР, в едином порыве исполняющей песни и национальные танцы, помогая себе аплодисментами и размахивая флагами, выкладывают болельщики, оказавшиеся с ними бок о бок на трибунах. Пользователи, присутствовавшие на соревнованиях по конькобежному спорту и хоккею с шайбой, отмечают, что порой энтузиазм девушек нервирует.

This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics ???????????? pic.twitter.com/ijJysVGLXf