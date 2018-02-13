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Представитель Министерства обороны РК выступил в качестве лектора на семинаре в Венгрии

13 февраля 2018, 10:24

В ходе курса также обсуждались темы, касающиеся Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Договора об открытом небе и некоторые меры доверия безопасности ОБСЕ и НАТО.

В городе Будапешт представитель Министерства обороны Республики Казахстан подполковник Арман Абильдин выступил в качестве лектора на очередном региональном курсе по укреплению мер доверия и безопасности в рамках исполнения Венского документа, сообщает Zakon.kz.

Учитывая высокий авторитет Республики Казахстан и накопленный опыт по выполнению положений договоров и соглашений по контролю над вооружениями, Центр командования и доктрин Венгерских Вооруженных Сил пригласил представителя Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Министерства обороны Республики Казахстан выступить в качестве лектора на курсе и обменяться опытом в области контроля над вооружением. В ходе курса также обсуждались темы, касающиеся Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Договора об открытом небе и некоторые меры доверия безопасности ОБСЕ и НАТО.

Представитель Министерства обороны Республики Казахстан подполковник А.Абильдин в ходе лекций поделился информацией о деятельности Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций, а также отметил основные направления Центра по контролю над вооружениями в Центральной Азии в рамках СВМДА.

Необходимо отметить, что главной целью Венского документа является ежегодный обмен между государствами-участниками информацией о структуре вооруженных сил, количестве личного состава, техники и вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах.


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