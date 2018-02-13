Фондовый рынок Казахстана находится в ожидании коррекции

Совокупный объем торгов за первый месяц 2018 года составил 12,4 триллиона тенге

Активность на KASE последние три года показывает положительную динамику. Прирост объемов торгов за период 2016-2018 годы составил 38,76%, что свидетельствует о планомерном восстановлении рынка, после падения в 2016 году на 24,41%. Об этом говорится в исследовании Finprom, сообщает Zakon.kz.

Наибольшую долю от совокупных объемов торгов занимает денежный рынок - 11,14 трлн тг на конец января 2018 года. Удельный вес данного сектора составил 89,7%, что на 4,37% меньше, чем за аналогичный период годом ранее (94,07%).

Следом за денежным рынком идет рынок иностранных валют с удельным весом 10,02%. Увеличение доли от совокупных объемов торгов составило 5,05 п.п.

На третьем месте рынок ценных бумаг, включающий в себя акции, ЦБ инвестиционных фондов, корпоративные облигации, ЦБ МФО и ГЦБ. Их удельный вес составил всего 0,28%, что на 0,68 п.п. меньше, чем за аналогичный период 2017 года (0,96%). Такое падение произошло за счет сокращения объемов торгов в секторе ГЦБ на 79,39 млрд тг (с 95,09 до 15,77 млрд тг).

Несмотря на коррекцию на мировых финансовых рынках, фьючерс на индекс S&P 500 просел с исторических максимумов на 6,92%, до 2656 пунктов. Фьючерс на промышленный индекс Dow 30 скорректировался на 7,57%, до 24601,27 пунктов, также относительно исторических максимумов*.

Индекс фондового рынка KASE вырос на 5,02% с начала года, до 2273,25 пункта. Прирост за год составил 654,03 пункта или 68,07%.

В отличии от динамичного роста индекса в пунктах, объем сделок по акциям, входящим в представительский список KASE, не показывает всплесков. В январе 2018 совокупный объем сделок составил 3283,37 млн тг, тогда как годом ранее данный показатель достигал 4432,08 млн тг.

Фото: kursiv.kz.