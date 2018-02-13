Тенге укрепился до 324 за доллар
В обменниках доллар покупают/продают за 323,3-324,9 тенге, евро - за 398-401,5 тенге, рубль - за 5,63-5,7 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, передает Zakon.kz.
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 324,73 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 323,3-324,9 тенге, евро - за 398-401,5 тенге, рубль - за 5,63-5,7 тенге.
Фото: abctv.kz.
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