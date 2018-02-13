Директором института сейсмологии назначен основатель ансамбля "Дос-Мукасан"

Согласно решению совета директоров, должность главы института сейсмологии займет Досым Сулеев.

С ранее занимавшим должность руководителя института Анваром Боранбаевым трудовой договор был расторгнут с 12 февраля 2018 года. Новый глава института сейсмологии Досым Сулеев вступит в должность с 24 февраля 2018 года.

Досым Касымович Сулеев родился 7 марта 1947 года в Южно-Казахстанской области. Поступил на факультет автоматики и вычислительной техни­ки Казахского политехнического института имени В. И. Лени­на, который окончил в 1970 году. Во время обучения создал студенческий во­кально-инструментальный ансамбль "Дос-Мукасан".

После окончания вуза был оставлен инженером кафедры технической кибернетики, откуда в 1974 году напра­влен в очную аспирантуру Московского ин­ститута стали и сплавов. С 1978 года — преподаватель, в течение четырех лет был заместителем секретаря парткома Казахского политехни­ческого института имени В. И. Ленина.

С апреля 1986 года — проректор по учебной ра­боте энергетического инсти­тута в Алматы. С мая 2008 года почетный ректор Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Shymkent13