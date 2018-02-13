Поток туристов в Казахстан увеличился почти на четверть

Для развития туризма в регионах планируется внедрить проект минимальной терпимости к мелким правонарушениям.

На заседании правительства РК вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов рассказал о работе, которую ведомство осуществляет для развития отрасли туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

«Впервые сектор туризма был включен в число драйверов национальной экономики. В связи с чем мы планируем внедрить рейтинговую оценку акимов областей по развитию внутреннего и въездного туризма по пяти критериям: динамика туристического потока в регион, загрузка отелей, бюджет на развитие туризма, освоение этого бюджета и налоговые отчисления от туристической деятельности», - сказал он.

По его словам, поток туристов в Казахстан увеличивается с каждым годом, в частности, количество иностранных туристов в 2017 году выросло на 18% по сравнению с 2016 годом.

Как отметил замглавы ведомства, Президент РК в своем послании отметил важную роль туризма для регионов.

«В связи с этим мы с привлечением волонтеров планируем внедрить проект минимальной терпимости к мелким правонарушениям в регионах. Также ведомство планирует делать упор на развитие новых видов туризма, среди которых: сакральный, экологический, культурно-познавательный, медицинский и спортивный туризм», - перечислил Е. Кожагапанов.

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта total.kz