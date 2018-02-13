Уволенные работники "Абу-Даби Плаза" получат матпомощь

По закону уволенные строители не имеют право на компенсацию, так как работы завершены, но работодатель решил выплатить матпомощь.

Заместитель председателя комитета труда, главный госинспектор труда министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов прокомментировал ситуацию с уволенными без компенсации 400 рабочими Абу-Даби Плаза, передает корреспондент Zakon.kz.

«Единственное, что можно сказать по этому поводу на сегодня, что заявление о незаконном увольнении в Генпрокуратуру подали 62 человека этих четырех компаний. На основании их заявления со вчерашнего дня госинспекцией труда в отношении этих четырех компаний начаты проверки насчет законности увольнения данных работников», - сказал он в кулуарах правительства.

Касательно компенсации Т. Оспанкулов отметил, что она, согласно Трудовому кодексу, предусмотрена при увольнении, только если увольнение происходит по инициативе работодателя.

«В данном случае увольнение произведено не по инициативе работодателя, их уволили по истечению срока выполнения их работ. Трудовой договор был заключен на время выполнения работы, то есть данная компенсация работникам не требуется. Вместе с тем, учитывая данную ситуацию, работодателем было взято соцобязательство по выплате данным работникам, которые потеряли работу, премии или материальной помощи», - проинформировал главный инспектор труда.

Как он добавил, размер этой суммы должен быть не менее 50 тысяч тенге.

«Насколько это выше (указанной суммы) зависит от той или иной компании», - заключил Т. Оспанкулов.

Ксения Давыдова, Астана

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