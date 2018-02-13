В 2017 году Китай вложил в научные исследования порядка $280 млрд

Общие инвестиции Китая в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2017 году достигли 1,75 трлн юаней (около $280 млрд), увеличившись на 11,6% по сравнению с 2016 годом. Соответствующие данные публикует на своем сайте во вторник Государственное статистическое управление КНР, передает ТАСС.

Расходы на научно-исследовательские проекты составили, по данным за прошлый год, около 2,12% от общего ВВП страны. По общему объему инвестиций на этом направлении КНР в настоящее время занимает второе место в мире после США.

В ведомстве уточнили, что затраты китайских предприятий на научные исследования выросли на 13,1% в годовом выражении до 1,37 трлн юаней ($217 млрд). Аналогичные показатели государственных учреждений и учебных заведений выросли соответственно на 7% и 5,2%, а общие инвестиции в фундаментальные исследования составили за 2017 год 92 млрд юаней ($14,6 млрд ).

Согласно плану развития на 13-ю пятилетку (с 2016 по 2020 год), Китай намерен к 2020 году увеличить расходы на НИОКР на душу населения до 500 тыс. юаней ($79,3 тыс.). В 2014 году этот показатель составлял 370 тыс. юаней ($58,7 тыс.). На конец 2015 года в сфере научных разработок по всему Китаю было занято около 5,3 млн человек.

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