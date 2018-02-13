Дмитрий Рейхерд о выступлении на Олимпиаде-2018: На этом жизнь не заканчивается

Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд являлся одним из претендентов на олимпийскую медаль, но занял восьмое место и не смог пробиться в финал, сообщает Zakon.kz.

"Я очень хотел получить высокие баллы, но не справился с программой", - прокомментировал свое выступление Дмитрий.

"Сделал ставку на скорость, на разбитой трассе не смог контролировать, ту скорость, которую набрал. В итоге, не подготовился ко второму прыжку. Самое главное, что я не упал. Трасса была сложной, спортсмены много падали, получали сильные травмы. Рад тому, что финишировал на своих ногах. На этом жизнь не заканчивается, впереди этапы кубка мира. В следующем году чемпионат мира. О ближайшем завершении карьеры нет и речи, а на счет следующих игр нужно подумать», - отметил спортсмен.

После заключительных в этом году этапов кубка мира спортсмен хочет сделать небольшой перерыв в спортивной карьере.

«У меня прекрасная жена и маленькая дочка, из-за сборов не так много времени провожу с ними. Хочу это лето провести вместе с ними и немного отдохнуть от спорта»,- сказал Рейхерд.

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Фото: olympic.kz