Дуйсенова пожелала успехов Абылкасымовой

М. Абылкасымова также пояснила, чем конкретно занималась в МНЭ РК.

Журналисты поинтересовались у нового министра труда и соцзащиты населения РК Мадины Абылкасымовой, разговаривала ли она со своей предшественницей Тамарой Дуйсеновой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

«Да. Она пожелала больших успехов», - сказала новоиспеченная глава ведомства.

В то же время М. Абылкасымова пояснила, чем конкретно занималась в МНЭ РК и отметила, что ее работа в прошлом ведомстве была связана также с социальной сферой.

«В МНЭ я занималась вопросами развития человеческого капитала и социального развития. То есть наше министерство, как координирующий орган, мы согласовываем все госпрограммы, стратегические планы развития и я в частности курировала всю социальную сферу, работу Правительства, поэтому непосредственно принимала участие в разработке Концепции социальной модернизации Казахстана до 2030 года», - уточнила она.

По ее словам, в ее прошлой «ипостаси» в МНЭ она координировала всю работу с ОЭСР.

«Мы получили большое количество рекомендации по повышению качества человеческого капитала для того, чтобы привести наши социальные стандарты, стандарты подготовки кадров, в соответствие со стандартами стран ОЭСР. Это основная задача, которая, я считаю, крайне важная задача в условиях поставленной долгосрочной цели по вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира», - указала М. Абылкасымова.

«В связи с этим я основной акцент в своей работе хочу сделать на внедрение этих передовых международных стандартов в различные системы Казахстана с тем, чтобы мы повысили качество трудовых ресурсов. Это крайне важный вопрос», - добавила глава Минтруда.

Напомним, президент РК Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства 9 февраля подверг критике работу Министерства труда и социальной защиты населения РК по вовлечению самозанятых в стране. После расширенного заседания правительства в пятницу в министерстве сменился руководитель. Указом главы государства министром труда и социальной защиты населения назначена Мадина Абылкасымова.

Ксения Давыдова, Астана