В Алматы ввели единый абонемент на платную парковку 

Стоимость единого абонемента по всему городу составляет – 12 тысяч тенге.

О борьбе с "жилеточниками" и едином абонементе на платные парковки рассказал генеральный директор ТОО "Алматы СпецТехПаркинг сервис" Марат Принбеков.

"Касательно "жилеточников". Да, эта проблема существует, особенно в центральной части города. Сейчас их стало намного меньше. Дело в том, что порядок могут наводить только представители полиции. Определенные заявления с нашей стороны поступают, полиция применяет меры воздействия. Сейчас мы сталкиваемся с единичными случаями", — пояснил Принбеков.

Он предупредил горожан, чтобы они не платили "жилеточникам", подчеркнув, что инспектора его компании денег не берут.

По его словам, после того, как платные парковки появились в жилых зонах, возник вопрос с жителями.

"С активом многих жилых массивов мы проводили соответствующую работу, и 1000 тенге месяц – это резидентское соглашение. За шесть месяцев жители оплачивают порядка 6 тысяч тенге и имеют право парковать свою машину. Очень много положительного эффекта. Потому что в зонах, где есть скопление автомашин, был большой дискомфорт для жителей", — подчеркнул он.

Также Марат Принбеков рассказал, что стоимость единого абонемента по всему городу составляет – 12 тысяч тенге.

ТОО "Алматы СпецТехПаркинг сервис" — уполномоченная компания, в обязанности которой входит организация работы и обслуживание единой автоматизированной системы парковок Алматы. Стоимость часа платной парковки установлена и утверждена акиматом Алматы в размере 100 тенге в час. В настоящее время количество платных парковочных мест в городе составляет порядка 11 тысяч.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Виталий Белоусов