Юлия Галышева рассказала о том, как непросто было завоевать олимпийскую медаль

Казахстанская фристайлистка, бронзовый призер Олимпийских игр Юлия Галышева рассказала о том, насколько ей было непросто завоевать олимпийскую награду, передает Zakon.kz.

- Я была на грани на попадание в шестерку, думала, что вообще останусь седьмой, а это намного обиднее, чем стать восьмой или двадцать восьмой. Мы попали в шестерку, весь тренерский штаб и я были очень рады. Я снова надела лыжи, хотя думала, что больше у меня не будет возможности побороться за медаль. После меня выступали девочки, которые очень хорошо выступают, думала, что они займут мое место в финале.

- Насколько сложным был финальный заезд?

- Финальный заезд был тяжелым. Я не успела отдохнуть после канатки, приехала на старт последней. Я не была сконцентрирована, даже не помню, застегивала ли я ботинки или нет. Я надела лыжи, очки и поехала ни о чем не думая. Я рада, что справилась со своим волнением, со своей программой. Канадка, которая вышла первым номером с квалификации и считалась лидером, совершила в финале грубейшую ошибку, объехала флаг, и ее дисквалифицировали. Обидно за нее, но это спорт. Да это спорт, но мы все равно друзья. Много лет общаемся, ходим вместе на обеды и ужины. Если у тебя сломается палка перед заездом, они тебе одолжат. И в этом нет ничего такого.

- Какие чувству вы испытали, когда почувствовали на награждении тяжесть завоеванной вами олимпийской медали?

- Непередаваемые! Стоять на пьедестале, видеть, как поднимается флаг твоей страны, это классно. Я очень рада, что смогла завоевать медаль. 26 февраля сборная Казахстана по фристайлу выезжает в Японию, где пройдут два этапа кубка мира, а затем в Швейцарию. Финальный этап состязаний пройдет в следующем месяце, во Франции.

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Фото: Данияр Малыбаев/НОК Казахстана