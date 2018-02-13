Появилось видео падения российского горнолыжника на Олимпиаде

Спортсмен не справился с поворотом.

В Сети появилось видео падения россиянина Павла Трихичева на скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации на Олимпиаде в Пхенчхане, передает Лента.

Как видно в ролике, опубликованном в Twitter-аккаунте Eurosport Suomi, 25-летний спортсмен не справился с поворотом.

После падения Трихичев был отправлен в больницу. По словам главного тренера российских горнолыжников Урбана Планиншека, олимпиец прошел первичный осмотр медиками. Переломов или сотрясения мозга не зафиксировано.

XXIII зимние Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: Вести