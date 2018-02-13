230 километров дорог отремонтируют в Баянаульском районе Павлодарской области

В этом году в Павлодарской области планируют привести в порядок 175 километров трассы, ведущей в Баянаул, которая уже давно нуждается в ремонте, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Планы по благоустройству дорожного полотна обсудили на совещании в областном акимате. Как отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ермурат Нурханов, в этом году на ремонт и содержание дорог со всех источников финансирования выделено около 14,5 миллиардов тенге.

- 78% дорог в Павлодарской области на сегодняшний день находятся в удовлетворительном состоянии, - заявил он. - В этом году планируется довести этот показатель до 80%.

Глава региона отметил, что пока идет ремонтная кампания, нужно сохранить имеющиеся дороги. Здесь, по словам Булата Бакауова, должна отработать транспортная инспекция. - Для транспортной инспекции были приобретены три машины, чтобы специалисты могли следить за перегрузом на дорогах, - подчеркнул аким области.

– В этом году мы планируем сделать дорогу до Баянаула – сразу 175 километров за один год! Чтобы ее уже в следующем году разбили? Нужен жесткий контроль, мы должны сохранить дороги!

Кроме того, как сообщили в управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в этом году на трассах региона начнут применять ресайклинг - укрепление грунтов, каменных материалов и асфальтового гранулята, получаемого в результате дробления асфальтобетонного лома, различными вяжущими, путём предварительного фрезерования и смешения на дороге.

Новый метод благоустройства дорог будут применять в Качирском районе во время ремонта трасс, ведущих из Теренколя в Михайловку и из Ивановки в Трофимовку, на дороге Чернорецк – Ольгино – Успенка, а также в Баянаульском районе на трассе Алексеевка – Жанажол – Ескельды.

Адиль Аскеров