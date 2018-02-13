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Toyota показала силуэт новой Supra

13 февраля 2018, 14:32

Разработку новой Supra, предыдущее поколения которой сняли с конвейера еще в 2002 году, Toyota ведет совместно с BMW.

Toyota распространила изображение нового спорткара с покатой крышей и большим антикрылом. В кратком сопроводительном тексте производитель сообщает, что на Женевском автосалоне будет представлен «современный гоночный концепт», подтверждающий намерение компании вернуть на рынок ее самый культовый спортивный автомобиль.

По всей видимости, речь идет о новом поколении купе Supra. Причем на мартовской выставке нам покажут очередной прототип, но можно надеяться, что он будет максимально приближен к серийной версии, поскольку старт производства намечен уже на нынешний год.

Разработку новой Supra, предыдущее поколения которой сняли с конвейера еще в 2002 году, Toyota ведет совместно с BMW. Баварцы используют ту же платформу для нового Z4, чья концептуальная версия была представлена прошлым летом. Несмотря на общую архитектуру, два спорткара будут отличаться друг от друга дизайном и силовыми установками. Ранее сообщалось, что их будут выпускать на австрийском предприятии Magna Steyr тиражом около 60 000 штук в год.

Текст: Александр Орехов
Фото: Toyota
Via cartimes


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