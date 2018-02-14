В офисе Обамы нашли белый порошок

Полиция прибыла в офис бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне после сообщений об обнаружении там белого порошка, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox 5.

Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по предварительным данным, пришло письмо с белым веществом. Письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса, сообщает телеканал.