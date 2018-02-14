В офисе Обамы нашли белый порошок
На адрес офиса бывшего президента пришло письмо с белым веществом.
Полиция прибыла в офис бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне после сообщений об обнаружении там белого порошка, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox 5.
Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по предварительным данным, пришло письмо с белым веществом. Письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса, сообщает телеканал.
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