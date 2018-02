"Девушка Бонда": на Олимпиаде появился секс-символ

Западные СМИ, среди которых The Sun, CBS и Business Insider, обратили внимание на многочисленные посты пользователей соцсетей, восхищающихся красотой российской керлингистки Анастасии Брызгаловой, принимающей участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

"Я думал, керлинг — это спорт для старых лысеющих мужчин, но Анастасия Брызгалова выглядит как Меган Фокс (американская актриса и модель. — Прим. ред.), и внезапно я полюбил керлинг", — признается brooke.

I thought curling was a sport for old balding men but Anastasia Bryzgalova be looking like Megan Fox and suddenly I love curling #Olympics #curling pic.twitter.com/EA7pO3hV3R