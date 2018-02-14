14 февраля vs 15 апреля: когда казахстанцы отмечают День всех влюбленных

Если одни сегодня поздравляют своих возлюбленных, то другие активно выступают против этого праздника любви.

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных. Однако в Казахстане этот праздник вызывает массу противоречий. Если одни сегодня поздравляют своих возлюбленных, то другие активно выступают против этого праздника любви, передает Zakon.kz.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков. У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник Валентин.

Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как прокормить семью. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni).

Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили.

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина. С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня.

Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки — «валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви.

В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с 1777 года. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом.

Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня святого Валентина. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник официально запрещен, причем, под страхом больших штрафов.

День влюбленных в Казахстане

В Казахстане 15 апреля отмечают свой национальный День влюбленных — День великой любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Это герои поэмы казахского эпоса 13-14 веков, которая повествует о трагической, красивой любви и смерти влюбленных юноши и девушки.

В январе 2011 года городское управление культуры по вопросам молодежной политики и пресс-служба акимата Алматы утвердили план мероприятий на год, куда включили и новый праздник. Управление также разослало письма к руководству школ столицы Казахстана, в которых рекомендовало перенести празднование Дня влюбленных на 15 апреля.

Устроители праздника утверждали, что новый День влюбленных — не просто перенос события с одной даты на другую. Сам праздник должен стать другим. Он связан с народным эпосом, призван показать чистоту и красоту влюбленности. Это пропаганда целомудрия, образов казахстанских женщин и национальных героев.

К тому же такой праздник будет проходить не зимой, а весной — в самое романтичное время года.

Национальный День влюбленных в Казахстане стараются сделать максимально насыщенным. Проходят конкурсы молодых пар в чтении поэм о любви, танцевальные турниры, тематические классные часы в школах, конкурсы на лучшую стенгазету и стихотворение собственного сочинения.

Портал Zakon.kz провел среди своих подписчиков в соцсети опрос, какой праздник предпочитают отмечать казахстанцы - День святого Валентина или День великой любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу.

В опросе приняли участие 543 человека. 51.7% опрошенных отметили, что вообще не отмечают этот праздник. 23% высказались за День Великой любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу и 22.1% за День святого Валентина.

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Фото: stroikairemont.com