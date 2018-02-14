Экс-министр культуры и информации назначен депутатом Мажилиса

Сегодня в Астане состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК по регистрации депутата Мажилиса Парламента РК, назначенного постановлением бюро политсовета партии «Нұр Отан», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

«Принято постановление ЦИК о регистрации депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мынбай Дархана Камзабекулы. Д. Мынбаю были вручены удостоверение и нагрудной знак депутата Мажилиса Парламента РК», - говорится в сообщении.

В соответствии с Конституционным законом РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» после регистрации избранный депутат приступает к своим полномочиям.

Мынбай Дархан Камзабекулы

Дата рождения: 26.01.1962

Место рождения: КазССР; Южно-Казахстанская область; Тюлькубасский район; с. Дмитрова

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1985)

Журналист

· Шымкентский университет (2006)

Экономист, кандидат технических наук

Трудовой стаж:

· Рабочий совхоза (1978);

· Редактор, старший редактор, старший литературный контрольный редактор КазТАГ (1985-1990);

· Старший консультант, старший референт Верховного Совета Республики Казахстан (1990-1994);

· Главный редактор республиканской газеты «Оркен-Горизонт» (1994-1996);

· Вице-президент республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1996-1997);

· Заместитель акима Южно-Казахстанской области (12.1997-04.2002);

· Начальник департамента по делам молодежи и внутренней политике Южно-Казахстанской области (04.2002-05.2004);

· Аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (05.2004-09.2006);

· Заместитель акима Южно-Казахстанской области по вопросам культуры и внутренней политики (2006-04.2008);

· Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (04.2008-11.2008);

· Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (28.11.2008-01.2012);

· Министр культуры и информации Республики Казахстан (23.01.2012-01.2013);

· Директор Национального музея Республики Казахстан (01.2013-03.2017);

· Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, Заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК (с 14.03.2017)