Выпускникам разрешили переносить сдачу ЕНТ по уважительной причине

Об этом сообщил в кулуарах расширенного заседания коллегии министерства образования и науки Казахстана директор национального центра тестирования Рамазан Алимкулов.

Если по старым правилам в случае отсутствия выпускника на тестировании в своем потоке по уважительной причине, он больше не имел права сдавать ЕНТ в другом потоке, с этого года такая возможность будет предусмотрена, проинформировал Алимкулов.

По его словам, в текущем году формат ЕНТ не меняется и будет состоять из пяти предметов: три обязательных и два предмета по выбору. В числе обязательных: математическая грамотность, грамотность чтения и история Казахстана. Ежегодно национальный центр тестирования в рамках госзадания обновляет все виды тестовых заданий на 35 процентов. В этом году к вопросам тестирования подошли более ответственно и глубоко.

«В 2018 году база тестовых заданий обновилась на 50 процентов. Если в 2017 году у нас было более 80 тысяч тестовых заданий, то в этом году более 120 тысяч. Из них около 11 процентов это тестовые задания направленные на выявление функциональной грамотности, около 37 процентов тестовые задания с одним или несколькими правильными ответами», — заявил журналистам Алимкулов.

Обновленные вопросы, по мнению разработчиков, дадут возможность глубже понимать свой предмет и будут препятствовать заучиванию своего предмета. Вопросы пробного тестирования, выходящие с 10 января текущего года максимально приближены по содержанию к ЕНТ-2018, но не повторяются на самом тестировании.