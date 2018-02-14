Оценочная деятельность в Казахстане: новый формат игры
Вебинар состоится 20 февраля 2018 года в 11:00 часов.
Дамы и господа!
20 февраля 2018 года в 11:00 часов по времени Астаны смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Оценочная деятельность в Казахстане: новый формат игры».
Вебинар организован ИС «Параграф» совместно с Алматинской городской палатой оценщиков.
Ведущие:
Есжанов Ерлан - Председатель правления ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков», Аманбаев Мырзабек - Исполнительный директор ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков», Шуленбаева Гайша - Руководитель Центра повышения квалификации ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков».
На вебинаре будем говорить о том, что изменится в регулировании оценочной деятельности в связи с принятием нового закона, какие новые требования предъявляет законодательство к профессиональному оценщику, как будет функционировать палата оценщиков в качестве саморегулируемой организации.
Для участия заполните регистрационную форму.
Не забудьте задать свой вопрос по теме ведущим и получите ответ в прямом эфире.
Фото: Kursiv.kz
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