Вебинар состоится 20 февраля 2018 года в 11:00 часов.

Дамы и господа!

20 февраля 2018 года в 11:00 часов по времени Астаны смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Оценочная деятельность в Казахстане: новый формат игры».

Вебинар организован ИС «Параграф» совместно с Алматинской городской палатой оценщиков.

Ведущие:

Есжанов Ерлан - Председатель правления ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков», Аманбаев Мырзабек - Исполнительный директор ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков», Шуленбаева Гайша - Руководитель Центра повышения квалификации ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков».

На вебинаре будем говорить о том, что изменится в регулировании оценочной деятельности в связи с принятием нового закона, какие новые требования предъявляет законодательство к профессиональному оценщику, как будет функционировать палата оценщиков в качестве саморегулируемой организации.

Для участия заполните регистрационную форму.

Не забудьте задать свой вопрос по теме ведущим и получите ответ в прямом эфире.

Фото: Kursiv.kz