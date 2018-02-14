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Индекс промышленного производства составил 105,2%

 

В январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и железной руды. Возросло производство продуктов питания, напитков, резиновых и пластмассовых изделий, продукции химической, фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом, сократилась добыча угля и лигнита, руд цветных металлов, снизилось производство табачных изделий и легкой промышленности.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 11 регионах республики.

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Производство отдельных видов продукции в январе 2018 года

 

Произведено

В %

к январю 2017г.

нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн

7,6

107,0

руды медные, млн.тонн

7,3

103,3

мука, млн.тонн

0,3

111,7

бензин, млн.тонн

0,3

95,4

газойли (топливо дизельное), млн.тонн

0,4

92,2

портландцемент, млн.тонн

0,3

117,7

плоский прокат, млн.тонн

0,3

138,3

медь рафинированная, млн.тонн

0,04

111,1

электроэнергия, млрд.кВт.ч

10,4

112,7

 

 

14 февраля 2018, 10:37
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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