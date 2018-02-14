Индекс промышленного производства составил 105,2%

В январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и железной руды. Возросло производство продуктов питания, напитков, резиновых и пластмассовых изделий, продукции химической, фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом, сократилась добыча угля и лигнита, руд цветных металлов, снизилось производство табачных изделий и легкой промышленности.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 11 регионах республики.