Индекс промышленного производства составил 105,2%
В январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и железной руды. Возросло производство продуктов питания, напитков, резиновых и пластмассовых изделий, продукции химической, фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом, сократилась добыча угля и лигнита, руд цветных металлов, снизилось производство табачных изделий и легкой промышленности.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 11 регионах республики.
|
Производство отдельных видов продукции в январе 2018 года
|
|
Произведено
|
В %
к январю 2017г.
|
нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн
|
7,6
|
107,0
|
руды медные, млн.тонн
|
7,3
|
103,3
|
мука, млн.тонн
|
0,3
|
111,7
|
бензин, млн.тонн
|
0,3
|
95,4
|
газойли (топливо дизельное), млн.тонн
|
0,4
|
92,2
|
портландцемент, млн.тонн
|
0,3
|
117,7
|
плоский прокат, млн.тонн
|
0,3
|
138,3
|
медь рафинированная, млн.тонн
|
0,04
|
111,1
|
электроэнергия, млрд.кВт.ч
|
10,4
|
112,7
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