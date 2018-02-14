Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-декабре 2017 года
В январе-декабре 2017 года цены на экспортируемые товары повысились на 21,2%, импортируемые - на 6,8%.
|
Изменение цен внешней торговли
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Декабрь 2017 г. к
|
Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.
|
ноябрю2017 г.
|
декабрю 2016 г.
|
декабрю 2015 г.
|
Экспорт - всего
|
4,3
|
21,2
|
32,6
|
12,2
|
Сырье
|
7,1
|
28,9
|
37,8
|
15,2
|
Полуфабрикаты
|
-1,3
|
9,5
|
27,5
|
7,9
|
Готовые товары
|
0,1
|
2,2
|
13,4
|
2,0
|
Импорт - всего
|
0,7
|
6,8
|
24,3
|
8,2
|
Сырье
|
0,4
|
8,3
|
24,0
|
7,0
|
Полуфабрикаты
|
1,0
|
11,0
|
26,6
|
10,7
|
Готовые товары
|
0,7
|
5,8
|
23,7
|
7,8
За прошедший период цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 44,2%, цинк - на 26,5%, медь - на 21%, уголь - на 16%, нефть - на 29,5%, свинец - на 9,4%, снизились - на марганцевые руды на 19,5%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,5%, их уменьшение - на пшеницу на 6,7%, шерсть - на 6,6%.
Из импортируемой продукции алкогольные и безалкогольные напитки подорожали на 14,6%, молочная продукция - на 11%, макаронные изделия - на 7,3%, чай и мясо птицы - по 4,7%, лекарственные средства - на 3,5%, овощи подешевели на 22,2%, фрукты и орехи - на 2%. Цены на бумагу стали выше на 13,3%, текстильные изделия - на 7,6%, обувь - на 5,9%.
С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).
Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.
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