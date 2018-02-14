Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-декабре 2017 года

В январе-декабре 2017 года цены на экспортируемые товары повысились на 21,2%, импортируемые - на 6,8%.

Изменение цен внешней торговли в процентах, прирост +, снижение - Декабрь 2017 г. к Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г. ноябрю2017 г. декабрю 2016 г. декабрю 2015 г. Экспорт - всего 4,3 21,2 32,6 12,2 Сырье 7,1 28,9 37,8 15,2 Полуфабрикаты -1,3 9,5 27,5 7,9 Готовые товары 0,1 2,2 13,4 2,0 Импорт - всего 0,7 6,8 24,3 8,2 Сырье 0,4 8,3 24,0 7,0 Полуфабрикаты 1,0 11,0 26,6 10,7 Готовые товары 0,7 5,8 23,7 7,8

За прошедший период цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 44,2%, цинк - на 26,5%, медь - на 21%, уголь - на 16%, нефть - на 29,5%, свинец - на 9,4%, снизились - на марганцевые руды на 19,5%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,5%, их уменьшение - на пшеницу на 6,7%, шерсть - на 6,6%.

Из импортируемой продукции алкогольные и безалкогольные напитки подорожали на 14,6%, молочная продукция - на 11%, макаронные изделия - на 7,3%, чай и мясо птицы - по 4,7%, лекарственные средства - на 3,5%, овощи подешевели на 22,2%, фрукты и орехи - на 2%. Цены на бумагу стали выше на 13,3%, текстильные изделия - на 7,6%, обувь - на 5,9%.

С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.