Южная Корея покроет расходы на участие КНДР в зимней Олимпиаде

Республика Корея оплатит расходы на участие КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в размере $2,86 млн. Как объявило в среду министерство объединения страны, средства будут выделены из бюджета Комиссии по сотрудничеству с Севером, передает ТАСС.

Сеул оплатит расходы, связанные с пребыванием на Юге северокорейских артистов, болельщиков и демонстрационной команды тхэквондистов, число которых превышает 300 человек. "Финансовая поддержка будет оказана делегации КНДР, а также совместным проектам культурного сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.

"Участие северокорейской делегации в Играх представляет хорошую возможность для их мирного проведения, улучшения межкорейских отношений и открывает дверь к миру на Корейском полуострове", - объясняет ведомство причины, по которым в Сеуле решили оплатить расходы северокорейских представителей.

Вопрос о компенсации расходов на участие Пхеньяна в Паралимпиаде в марте будет решен позднее, отмечает министерство.

Ведомство подчеркивает, что решение Южной Кореи не нарушает международные и односторонние санкции, введенные в отношении КНДР в связи с развитием ее ракетно-ядерной программы.

В начале текущего года по инициативе Севера наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации северокорейских чиновников и артистов на зимние Игры в Пхёнчхане, затем Международный олимпийский комитет согласовал участие в них спортсменов из КНДР.

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Фото: Телеграф