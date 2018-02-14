В январе-декабре 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства

По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-декабре 2017г. по сравнению с январем-декабрем 2016г. объем промышленного производства увеличился на 1,6% (в январе-декабре 2016г. - на 1%).

Потребительские цены в странах Содружества в декабре 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 6,3% (в декабре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 7%), цены производителей промышленной продукции повысились на 10,1% (в декабре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 12,9%).

январь-декабрь 2017г. к январю-декабрю 2016г., в процентах Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) Промышленная продукция (в постоянных ценах) Продукция сельского хозяйства (в постоянных ценах) Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах) Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) Индексы цен производителей промышленной продукции8) Индексы потребительских цен8) Азербайджан 100,1 96,6 104,2 97,4 103,0 102,5 117,5 107,9 Армения 105,01) 112,6 97,0 102,2 139,7 105,6 103,2 102,6 Беларусь 102,4 106,1 104,1 105,3 108,1 103,8 111,2 104,6 Казахстан 104,31) 107,1 102,9 105,5 104,7 106,3 117,6 107,1 Кыргызстан 104,5 111,5 102,22) 106,2 102,3 105,8 104,7 103,7 Молдова 103,81) 104,23) 108,6 102,41) 123,8 96,33)9) 102,3 107,3 Россия 101,5 101,0 102,4 104,21) 101,9 101,2 108,4 102,5 Таджикистан 107,1 121,3 106,8 104,1 97,1 106,2 101,7 106,7 Туркменистан 106,5 … … 100,14) … 119,010)11) … 103,612) Узбекистан 105,3 107,0 102,02) 107,1 103,6 102,411) … 114,4 Украина 102,15) 99,9 97,3 120,71)6) 100,6 108,8 116,5 113,7 Всего по СНГ 102,0 101,6 101,9 104,21) 103,5 102,0 110,1 106,3 Справочно СНГ: 2016г. в % 2015г. 100,4 101,0 105,1 98,77) 101,6 97,7 112,913) 107,013)

1) Январь-сентябрь 2017г. к январю-сентябрю 2016г.

2) Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство.

3) Январь-ноябрь 2017г. к январю-ноябрю 2016г.

4) Январь-июнь 2017г. к январю-июню 2016г.

5) IІI квартал 2017г. к IІI кварталу 2016г.

6) Включая инвестиции в нематериальные активы.

7) Январь-сентябрь 2016г. к январю-сентябрю 2015г.

8) Декабрь 2017г. к декабрю 2016г.

9) Доходы торговых предприятий от продажи товаров, без учета автомобилей и мотоциклов.

10) В текущих ценах.

11) Включая оборот предприятий питания.

12) Июнь 2017г. к декабрю 2016г.

13) Декабрь 2016г. к декабрю 2015г.

Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008. С 1 июля 2016г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.