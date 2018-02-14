В январе-декабре 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-декабре 2017г. по сравнению с январем-декабрем 2016г. объем промышленного производства увеличился на 1,6% (в январе-декабре 2016г. - на 1%).
Потребительские цены в странах Содружества в декабре 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 6,3% (в декабре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 7%), цены производителей промышленной продукции повысились на 10,1% (в декабре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 12,9%).
|
январь-декабрь 2017г. к январю-декабрю 2016г., в процентах
|
|
Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах)
|
Промышленная продукция (в постоянных ценах)
|
Продукция сельского хозяйства (в постоянных ценах)
|
Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах)
|
Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта)
|
Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации)
|
Индексы цен производителей промышленной продукции8)
|
Индексы потребительских цен8)
|
Азербайджан
|
100,1
|
96,6
|
104,2
|
97,4
|
103,0
|
102,5
|
117,5
|
107,9
|
Армения
|
105,01)
|
112,6
|
97,0
|
102,2
|
139,7
|
105,6
|
103,2
|
102,6
|
Беларусь
|
102,4
|
106,1
|
104,1
|
105,3
|
108,1
|
103,8
|
111,2
|
104,6
|
Казахстан
|
104,31)
|
107,1
|
102,9
|
105,5
|
104,7
|
106,3
|
117,6
|
107,1
|
Кыргызстан
|
104,5
|
111,5
|
102,22)
|
106,2
|
102,3
|
105,8
|
104,7
|
103,7
|
Молдова
|
103,81)
|
104,23)
|
108,6
|
102,41)
|
123,8
|
96,33)9)
|
102,3
|
107,3
|
Россия
|
101,5
|
101,0
|
102,4
|
104,21)
|
101,9
|
101,2
|
108,4
|
102,5
|
Таджикистан
|
107,1
|
121,3
|
106,8
|
104,1
|
97,1
|
106,2
|
101,7
|
106,7
|
Туркменистан
|
106,5
|
…
|
…
|
100,14)
|
…
|
119,010)11)
|
…
|
103,612)
|
Узбекистан
|
105,3
|
107,0
|
102,02)
|
107,1
|
103,6
|
102,411)
|
…
|
114,4
|
Украина
|
102,15)
|
99,9
|
97,3
|
120,71)6)
|
100,6
|
108,8
|
116,5
|
113,7
|
Всего по СНГ
|
102,0
|
101,6
|
101,9
|
104,21)
|
103,5
|
102,0
|
110,1
|
106,3
|
Справочно СНГ:
2016г. в % 2015г.
|
100,4
|
101,0
|
105,1
|
98,77)
|
101,6
|
97,7
|
112,913)
|
107,013)
1) Январь-сентябрь 2017г. к январю-сентябрю 2016г.
2) Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство.
3) Январь-ноябрь 2017г. к январю-ноябрю 2016г.
4) Январь-июнь 2017г. к январю-июню 2016г.
5) IІI квартал 2017г. к IІI кварталу 2016г.
6) Включая инвестиции в нематериальные активы.
7) Январь-сентябрь 2016г. к январю-сентябрю 2015г.
8) Декабрь 2017г. к декабрю 2016г.
9) Доходы торговых предприятий от продажи товаров, без учета автомобилей и мотоциклов.
10) В текущих ценах.
11) Включая оборот предприятий питания.
12) Июнь 2017г. к декабрю 2016г.
13) Декабрь 2016г. к декабрю 2015г.
Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008. С 1 июля 2016г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.
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