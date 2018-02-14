Байбек встретился с послом Великобритании в РК

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Казахстан Майклом Гиффордом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Аким мегаполиса отметил, что Великобритания обладает весомым опытом в сфере инновационного развития и Алматы интересны одни из лучших практик в реализации проектов «Smart city» на примере Лондона и Манчестера. Положительную динамику демонстрирует товарооборот между Алматы и Великобританией, увеличившись в 2017 году на 54,7% по сравнению с предыдущим годом и достигнув порядка 275 млн. долларов США.

В свою очередь Майкл Гиффорд подчеркнул, что между сторонами имеются все предпосылки для дальнейшего наращивания сотрудничества.

«Одной из первых рабочих поездок я выбрал Алматы, как самый быстро развивающийся мегаполис региона. Уверен, что реализуемые в городе инициативы выведут его на новый уровень. Со своей стороны сделаю все необходимое для дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими компаниями, расширения образовательных программ и взаимообогащения культур», - сказал посол Великобритании в РК.

В ходе встречи делегации был представлен потенциал Центра обслуживания инвесторов по принципу «одного окна», Индустриальной зоны и СЭЗ «ПИТ». На сегодня в Алматы действуют 144 предприятий с участием британского капитала в сфере торговли, финансов, телекоммуникаций, строительства и др.

Фото: ИА Total.kz