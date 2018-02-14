Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматы не будет платных парковок во дворах жилых домов

14 февраля 2018, 11:22

Для решения проблемы засилья автомобилей на дворовых территориях разрабатываются поправки в правила благоустройства, которые позволят жильцам общим решением через КСК устанавливать шлагбаумы.

Руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы Максут Исахов опроверг возможность внедрения системы платных парковок во дворах жилых домов мегаполиса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Подобное решение в акимате города Алматы не рассматривалось, поэтому со всей ответственностью заявляю, что платных парковок во дворах жилых домов не будет. Для решения проблемы засилья автомобилей на дворовых территориях нами разрабатываются поправки в правила благоустройства, которые позволят жильцам общим решением через КСК устанавливать шлагбаумы», - сказал М.Исахов.

Он отметил, что на сегодня прорабатываются механизмы обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта при наличии шлагбаума, то есть пожарной техники, скорой медицинской помощи и др. По словам руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, новые правила планируется разработать уже во втором квартале текущего года.

Стоит отметить, что за последние два года в городе отремонтировали и обустроили более 700 дворовых площадок, то есть каждый пятый алматинский двор. В 2018 году планируется отремонтировать еще порядка 500 дворов, где также будут установлены детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы.

Фото: Колёса


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...