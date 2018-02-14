Сорок человек погибли, более 120 пострадали за четыре дня карнавала в Боливии

Сорок человек погибли, еще 124 получили травмы с начала крупнейшего национального карнавала в Боливии в субботу. Такие данные привел во вторник министр внутренних дел страны Карлос Ромеро, передает ТАСС.

"У нас 40 погибших. К сожалению, несмотря на контроль, число смертей и травм во время карнавала большое", - приводит его слова перуанское агентство Andina.

По словам министра, из 40 погибших 16 стали жертвами ДТП, еще восемь скончались в результате взрыва газового баллона в городе Оруро в субботу. Из 124 пострадавших, отметил Ромеро, 51 человек также получил травмы из-за того же инцидента с газовым баллоном.

Карнавал в Оруро, который включен ЮНЕСКО в Список нематериального наследия в 2001 году, считается самым известным и красочным в Боливии. В 2017 году, по данным министерства культуры и туризма республики, празднования посетили 412 тыс. человек.

Фото: Хакасия-Информ