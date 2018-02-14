Как казахстанцы поздравляют друг друга на День влюбленных

Жители Казахстана на 14 февраля будут признаваться в любви с помощью валентинок, стихов, песен, а самые оригинальные пары украсят подъезд и отметят праздник в ванной. Это выяснил Яндекс на основе анализа поисковых запросов казахстанцев ко Дню святого Валентина, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение компании.

Накануне Дня всех влюбленных пользователи из Казахстана активно спрашивали в Интернете о подарках и разных способах поздравлений своих вторых половинок. Многие казахстанцы 14 февраля, похоже, ограничатся валентинками, однако часть пользователей планировали изготовить поделки, а также испечь торты. Поздравлять в Казахстане будут не только возлюбленных, но и родителей, бабушек, коллег, учителей и даже тренеров.

Что жители Казахстана чаще всего ищут к 14 февраля:

Валентинки

Подарки

Поздравления

Картинки

Стихи

Песни

Пожелания

Поделки

Сюрпризы

Торты

Ради любви казахстанцы не жалели фантазии и сил. Причем, в разных городах Казахстана для поздравления собирались использовать разные способы, предметы и подручные материалы.

В подготовке к празднику возлюбленные проявляют всю свою заботу и внимание ко своей второй половине, поэтому часто спрашивают об идеях подарка, даже если на него не хватает денег. Так, жители Казахстана спрашивают - [что подарить на 14 февраля если нет денег] и [что подарить девушке на 14 февраля оригинальное и недорогое].

В каждом городе Казахстана пользователи делают необычные запросы о 14 февраля. В Алматы узнают - [варианты писем-признаний девушке инкогнито на 14 февраля], [как красиво оформить пиво и рыбу в подарок на 14 февраля] и [как поздравить бывшего с 14 февраля].

Астанчане готовят сюрприз в ванной, подарок из носков и пытаются найти ответ на вопрос, [что делать, если девушка не ответила взаимностью 14 февраля].

Карагандинцы собираются украсить подъезд к празднику, угощать гостей коктейлями на основе водки и романтическим ужином «из подручных продуктов и вещей». Жители шахтерской столицы Казахстана также интересуются, [дарят ли розы на 14 февраля] и как сделать [поздравления на 14 февраля выжигание].

В Костанае узнавали, [что можно подарить тренеру на 14 февраля своими руками] и искали [серьезные поздравления с днем святого валентина 14 февраля]. В Павлодаре спрашивали о том, как лучше поздравить на расстоянии и задавались вопросом, [как отмечать 14 февраля одиноким людям] с помощью длинных грустных стихов. В Уральске готовились к празднику, узнавая [что обычно пьют на 14 февраля], и занимались поиском разделочных досок. А в Таразе просто поздравляют «мужа и себя 14 февраля».

Фото: ria.ru