Назарбаев встретился с министром иностранных дел
Президент Казахстана акцентировал внимание на организационных и содержательных вопросах подготовки Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Саммита глав прикаспийских государств.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
В ходе встречи Кайрат Абдрахманов доложил главе государства о текущей деятельности министерства иностранных дел, а также планах на предстоящий период.
Президент Казахстана акцентировал внимание на организационных и содержательных вопросах подготовки Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Саммита глав прикаспийских государств.
В контексте поручений, данных на расширенном заседании Правительства, Нурсултан Назарбаев отметил особую роль внешнеполитического ведомства в процессе привлечения иностранных инвестиций в ключевые отрасли экономики.
В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
Фото: akorda.kz
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