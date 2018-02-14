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Назарбаев встретился с министром иностранных дел

14 февраля 2018, 11:58

Президент Казахстана акцентировал внимание на организационных и содержательных вопросах подготовки Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Саммита глав прикаспийских государств.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе встречи Кайрат Абдрахманов доложил главе государства о текущей деятельности министерства иностранных дел, а также планах на предстоящий период.

Президент Казахстана акцентировал внимание на организационных и содержательных вопросах подготовки Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Саммита глав прикаспийских государств.

В контексте поручений, данных на расширенном заседании Правительства, Нурсултан Назарбаев отметил особую роль внешнеполитического ведомства в процессе привлечения иностранных инвестиций в ключевые отрасли экономики.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

Фото: akorda.kz


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