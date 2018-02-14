Ужасающие картины польского художника

Один из самых популярных польских художников XX века Здзислав Бексиньский (Zdzislaw Beksinski) почти никогда не давал названий своим работам, пишет BigPicture.ru.

В том числе из-за этого его постапокалиптические полотна воспринимаются как некий целостный мир. Мир ужаса, отчаяния или чего-то еще, что вы усматриваете в этих картинах. Темные коридоры жизни притягивают зрительское внимание, поэтому Бексиньский на протяжении всей своей творческой жизни был обласкан популярностью, главным образом в Западной Европе, Японии и США. Однако это не уберегло его от смерти от рук свихнувшихся подростков.

Бексиньский попробовал себя во многих жанрах: скульптуре, фотографии, графическом искусстве, а к живописи обратился в 1960-х годах. Первые картины были написаны в духе абстракционизма, позже стали доминировать сюрреалистические мотивы. Сам автор считал, что должен достичь такого уровня мастерства, чтобы у зрителя рождалась убежденность, будто он фотографирует сны. Этим-то и объясняется максимальная детализация, насыщение картины смысловыми элементами. К слову, никакого художественного образования у поляка не было.

До середины 1980-х продолжался самый известный период в его творчестве — так называемый «фантастический». В фантасмагорических работах этого времени доминировали инфернальные ландшафты, кошмарные фигуры и зловещая сверхъестественная архитектура. При этом художник утверждал, что большинство его работ забавны и не должны вызывать внутреннего отторжения.

Все полотна Бексинський писал исключительно под звуки классической музыки (поскольку не переносил тишину) на собственноручно подготовленных холстах. В 90-х он познакомился с цифровыми технологиями и сконцентрировал свое внимание на этом направлении.

Бексиньский жил с женой Зофьей и сыном Томашем в Варшаве. В последние годы XX века его настигла череда несчастий. Жена умерла от рака, а годом позже Томаш, признанный переводчик, популярный музыкальный журналист и поклонник готического рока, покончил с собой. Он был большим фанатом группы The Legendary Pink Dots, и, после того как он наложил на себя руки, все обложки польских изданий альбомов этого коллектива были оформлены цифровыми работами Бексиньского в память о Томаше.

22 февраля 2005 года Бексиньский на 75-м году жизни был найден мертвым у дверей собственной квартиры. На его теле было 17 ножевых ранений. Это зверство совершили 19-летний сын домработницы художника и его друг, после того как Здзислав отказался дать им денег в долг.