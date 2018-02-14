Ужасающие картины польского художника
Все полотна Бексинський писал исключительно под звуки классической музыки на собственноручно подготовленных холстах.
Один из самых популярных польских художников XX века Здзислав Бексиньский (Zdzislaw Beksinski) почти никогда не давал названий своим работам, пишет BigPicture.ru.
В том числе из-за этого его постапокалиптические полотна воспринимаются как некий целостный мир. Мир ужаса, отчаяния или чего-то еще, что вы усматриваете в этих картинах. Темные коридоры жизни притягивают зрительское внимание, поэтому Бексиньский на протяжении всей своей творческой жизни был обласкан популярностью, главным образом в Западной Европе, Японии и США. Однако это не уберегло его от смерти от рук свихнувшихся подростков.
Бексиньский попробовал себя во многих жанрах: скульптуре, фотографии, графическом искусстве, а к живописи обратился в 1960-х годах. Первые картины были написаны в духе абстракционизма, позже стали доминировать сюрреалистические мотивы. Сам автор считал, что должен достичь такого уровня мастерства, чтобы у зрителя рождалась убежденность, будто он фотографирует сны. Этим-то и объясняется максимальная детализация, насыщение картины смысловыми элементами. К слову, никакого художественного образования у поляка не было.
До середины 1980-х продолжался самый известный период в его творчестве — так называемый «фантастический». В фантасмагорических работах этого времени доминировали инфернальные ландшафты, кошмарные фигуры и зловещая сверхъестественная архитектура. При этом художник утверждал, что большинство его работ забавны и не должны вызывать внутреннего отторжения.
Все полотна Бексинський писал исключительно под звуки классической музыки (поскольку не переносил тишину) на собственноручно подготовленных холстах. В 90-х он познакомился с цифровыми технологиями и сконцентрировал свое внимание на этом направлении.
Бексиньский жил с женой Зофьей и сыном Томашем в Варшаве. В последние годы XX века его настигла череда несчастий. Жена умерла от рака, а годом позже Томаш, признанный переводчик, популярный музыкальный журналист и поклонник готического рока, покончил с собой. Он был большим фанатом группы The Legendary Pink Dots, и, после того как он наложил на себя руки, все обложки польских изданий альбомов этого коллектива были оформлены цифровыми работами Бексиньского в память о Томаше.
22 февраля 2005 года Бексиньский на 75-м году жизни был найден мертвым у дверей собственной квартиры. На его теле было 17 ножевых ранений. Это зверство совершили 19-летний сын домработницы художника и его друг, после того как Здзислав отказался дать им денег в долг.
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