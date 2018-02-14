Алматинцы могут сэкономить на платной парковке

Жители, чьи дома прилегают к платной парковке, могут заключить спецсоглашение с Almaty Parking.

Как сообщалось ранее, в Алматы не планируют внедрять платные парковки во дворы домов. По словам генерального директора ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» Марата Принбекова, дворы жилых домов – это общая территория жильцов, которая управляется кондоминиумами или КСК, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение компании.

"Мы не имеем право самостоятельно устанавливать паркоматы для оплаты парковки. Информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что речь идет лишь о специальном резидентском соглашении, которое выдается жителям, чьи дома прилегают к платной парковке.

"Его стоимость - шесть тысяч тенге за полгода. Оно дает право оставлять машину на этом участке без каких-либо ограничений. Для того чтобы его оформить, нужно зайти на сайт aparking.kz, убедиться в том, что адрес входит в систему “Единая автоматизированная платная парковка Алматы” и после этого зарегистрироваться в “личном кабинете”. Для оформления резидентского соглашения необходимы копия удостоверения личности и техпаспорта автомобиля, адресная справка из ЦОНа", - отметили в ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис».

Также написать заявление можно в офисе “Алматы СпецТехПаркинг Сервис” по адресу: Алматы, улица Зеленая, 16.

Фото: informburo.kz