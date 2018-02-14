Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева родила второго ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева родила мальчика в Монако. Об этом ТАСС сообщил бывший личный тренер спортсменки Евгений Трофимов.

"Елена родила мальчика. Он появился на свет 13 февраля в Монако", - сказал Трофимов.

Ребенок стал вторым в семье Исинбаевой и метателя копья Никиты Петинова. В 2014 году у них родилась девочка, которую родители назвали Евой.

Исинбаева завершила карьеру в августе 2016 года. Заявление об уходе из спорта она сделала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, куда не была допущена по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В настоящий момент 35-летняя Исинбаева является членом МОК и входит в состав комиссии спортсменов организации.

Фото: © Михаил Метцель/ТАСС