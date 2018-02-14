В Мангистау назначен руководитель администратора судов

Председатель коллеги по уголовным делам Мангистауского областного суда Ержан Карабаев представил коллективу нового руководителя администратора судов по Мангистауской области Хыдыра Жарылкасынулы Бегалиева. На мероприятии приняли участие судьи и сотрудники областного, городских и районных судов.

Хыдыр Жарылкасынулы Бегалиев родился в 1958 году в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности «Правоведение», также окончил Таразский инновационно-гуманитарный университет по специальности «Экономика и бизнес».

Трудовой путь начал в 1976 году секретарем судебного заседания района Шу, Жамбылской области.

На протяжении многих лет работал судьей, затем председателем суда, заместителем руководителя администратора судов по Жамбылской области, руководителем отдела аппарата акима Жамбылской области, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области.

Представив нового руководителя администратора судов Ержан Карабаев в своей речи отметил: «что Хыдыр Бегалиев, имеющий более чем сорокалетний стаж работы, будет безукоризненно выполнять свою работу».