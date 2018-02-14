Назначен аким Айыртауского района СКО

По согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия депутатов районного маслихата Айыртауского района распоряжением акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова акимом Айыртауского района назначен Бейбут Кайыркешович Исманов.

Бейбут Каиркешевич родился 1971 году в городе Алматы. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности инженер-механик автомобильного транспорта, Московский Современный гуманитарный институт по специальности бакалавр права, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности магистр государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал в 1988 году рабочим в ПМК-76 города Петропавловск.

С 1989 г. по 1991 г. проходил службу в рядах Советской Армии, Ленинградский военный округ.

С 1996 по 2000 годы работал инженером в ОТС ОАО «Имстальском», г. Петропавловска.

С 2000 по 2001 годы был заместителем директора, директор ГКП «Малая гостиница», г. Петропавловска.

С 2002 по 2008 годы работал помощником акима города, руководителем аппарата акима города Петропавловска.

С 2008 по 2012 годы занимал должность заместителя начальника управления ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог Северо-Казахстанской области.

С 2012 года до настоящего назначения был руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области.