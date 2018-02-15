Опубликованная в группе «Уроды Алматы» девочка высказалась о хейтерах

Группу «Уроды Алматы» заблокировали в Казнете. В сообществе пользователи публиковали фото тех, кого считали непривлекательными, и оставляли издевательские комментарии. В Министерстве информации и коммуникаций после проверки ограничили доступ к странице. Однако эксперты считают, что это решение неидеально, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

14-летняя Анеля Жексебаева львиную долю свободного времени проводит в соцсетях. На так называемых хейтеров внимания не обращает. Убеждена: поток оскорблений исходит от неуверенных в себе людей. Поэтому публикацию своего фото в сообществе «Уроды Алматы» восприняла философски, но всё же расстроилась.

Анеля Жексебаева:

- Я думаю, что такие группы создаются теми людьми, которых в детстве обижали. Я думаю, из-за этого они создали группу, чтобы типа обзывать детей. Ну, или взрослых закидывать, обзывать. Думаю, это им удовольствие доставляет. Обидно, что есть такие группы. Я думаю, что это может привести к тому, что ребенок захочет сделать суицид.

«Уроды Алматы» взбудоражили Казнет. Администраторы сообщества предлагали присылать фото тех, кого пользователи считают некрасивыми, а после публикации в комментариях недостатки внешности обсуждались детально. Юристы рекомендуют тем, чьи фотографии оказались в группе, обращаться в полицию.

Рена Керимова, юрист:

- Конечно, у тех лиц, кого уже добавили в эти группы, и они потерпели уже какие-то неудобства, скажем так, есть право обращаться не только в гражданском порядке, но в уголовном, если были оскорбления. Сама по себе группа и ее название предполагает унижение чести и достоинства, понимаете? «Уроды Алматы». Для чего туда человека добавляют? Для того чтобы просто поиздеваться.

После тщательной проверки доступ к группе «Уроды Алматы» ограничили. В Министерстве информации и коммуникаций пояснили: администраторы сообщества нарушили закон «О персональных данных и их защите». Однако специалисты уверены: в такой ситуации ограничением доступа не обойтись. Вместо заблокированной группы может появиться новая, со схожим названием. Чтобы этого не допустить, необходимо привлечь к ответственности администраторов обидного сообщества.