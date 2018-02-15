Высокопоставленные педофилы держат в страхе всю Литву - омбудсмен

По её словам, издевавшихся над Дейманте Кедите извращенцев боится даже президент страны Даля Грибаускайте.

На церемонии вручения Премии свободы в литовском Сейме диссидентка и омбудсмен Нийоле Садунайте напомнила, что уже прошло восемь лет с момента исчезновения жертвы высокопоставленных педофилов Дейманте Кедите, а о ней нет никаких данных, и, вполне возможно, её самой уже нет в живых.

О том, почему данное дело не расследуют должным образом и как относится к нему президент страны Даля Грибаускайте, правозащитница рассказала в эксклюзивном интервью изданию "Sputnik Литва".

Садунайте напомнила, что в 2012 году в Литве был принят закон о том, что даже родные заключённого преступника имеют право знать о его местонахождении.

— А Дейманте, как её забрали после того, как над ней издевались мужчины, пропала. Четыре комиссии признали, что ребёнок не может выдумать такое, что ребёнок не врёт, не фантазирует, говорит правду, — заявила она.

Правозащитница напомнила, что скандальное дело шло несколько лет, а девочку допрашивали четыре раз, несмотря на запрет. По её словам, суд был на стороне обвиняемых.

— Всё, что было про педофилов, уничтожали, это и телефонные разговоры, и доказательства. Двадцать свидетелей или покончили жизнь самоубийством, или трагически погибли, утонули. Прокурор получил пустое дело, всё было уничтожено, — отметила Садунайте.

Она заявила, что "вся Литва трясётся" от страха. По словам диссидентки, даже президент республики Даля Грибаускайте боится.

Напомним, в 2009 году предприниматель Драсюс Кядис застрелил судью Каунасского окружного суда Йонаса Фурманавичюса за сексуальное насилие над своей дочкой, а потом сам был убит. Местонахождение девочки и её матери не известно.

Фото: © РИА Новости/Надежда Кульбине. Источник: Лайф