О нововведениях по косвенным налогам

Руководитель управления администрирования косвенных налогов Департамента государственных доходов по городу Астана Хамбаров Руслан Геннадьевич на семинаре для налогоплательщиков, проведенного 9 февраля 2018 года, разъяснил налогоплательщикам о нововведениях в сфере налогообложения косвенных налогов.

1. Сохранен минимум оборота для обязательной постановки на учет по НДС в размере суммы 30 000-кратного МРП, что в текущем году составляет чуть более 72 млн тенге.

2. В отношении порядка постановки и снятия на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость предусмотрены следующие изменения:

- подача налогового заявления о регистрационном учете по НДС производится как в явочном порядке, так и в электронном виде;

- исключена норма по обязательному фотографированию первого руководителя юридического лица-резидента Республики Казахстан, индивидуального предпринимателя;

- постановка на НДС производится органами государственных доходов в течение 1 рабочего дня со дня подачи заявления.

Налогоплательщики становятся плательщиками НДС со дня подачи заявления. До изменений, лица становились плательщиками НДС с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление. Исключен перечень документов, подтверждающих место нахождения и документы, подтверждающие сложившееся превышение минимума оборота.

Кроме того, добровольная постановка на учет по НДС осуществляется:

1) путем подачи налогового заявления о регистрационном учете по НДС (на бумажном носителе в явочном порядке или в электронной форме);

2) либо при государственной регистрации юридического лица - резидента в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров. То есть, открывая ТОО, налогоплательщик может сразу отметить «галочку» и стать плательщиком НДС с момента регистрации.

Налогоплательщик в случае снятия с учета по НДС вправе повторно встать на учет не дожидаясь двух - летнего периода. Фактически можно встать на учет по НДС уже на следующий день после снятия.

Кроме того, отменены нормы, которые обязывали налоговые органы отказывать в постановке на учет по НДС, если есть неисполненные налоговые обязательства либо руководитель или учредитель юридического лица является учредителем или руководителем другого бездействующего юридического лица и т.д.

3. Предусмотрены меры по оптимизации процедур возврата НДС путем:

- отмены встречных проверок по поставщикам, осуществляющим выписку ЭСФ;

- отсчета сроков проведения тематических проверок начиная после представления поставщиками отчетности с учетом их продления;

- исключены требования по финансовому обеспечению управляющей компанией и возложения ответственности на участников СЭЗ;

- сокращения сроков возврата НДС до 30 рабочих дней при соблюдении следующих условий: 100%-ая выписка ЭСФ; не входит в зону риска, все поставщики выписывают 100%-но ЭСФ.

4. Вводится механизм возврата дебетового сальдо по приобретенным товарам внутри страны, налогоплательщикам, не имеющим обороты, облагаемые по «0» ставке, путем введения контрольного счета НДС.

Контрольный счет НДС будет открываться в любом банке второго уровня с предназначением только для расчетов по НДС, в том числе для уплаты НДС в бюджет, а также при взаиморасчетах между покупателями и поставщиками по поставке товаров. Возврат НДС будет осуществляться в течение 15 рабочих дней.

5. С 1 января 2018 года выписка электронных счетов-фактур станет обязательной для налогоплательщиков, состоящих на республиканском мониторинге, а с 1 января 2019 года для всех налогоплательщиков, состоящих на учете по НДС.

6. Администрирование в рамках ВТО. На сегодняшний день Перечень изъятий состоит из 2 475 товарных позиций, но в следующем году количество позиций планируется увеличить до 3 081 из 11 174 существующих, к которым будут применяться более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем ЕТТ ЕАЭС.

Следует напомнить, что за несоблюдение порядка выписки счетов-фактур в электронном виде предусмотрена административная ответственность по ст. 280-1 КоАП РК.

7. Администрирование акцизов. В целях улучшения условий для стимулирования предпринимательской деятельности, с 1 января 2018 года уплата ежегодного лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности по хранению, оптовой и розничной реализации алкогольной продукции переведена в платы за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности. Ранее уплата сбора производилась единовременно до 20 июля, теперь уплата платы будет производиться равными долями не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря текущего года. При этом, напоминаю, что размер платы для предпринимателей столицы установлен в размере 200 МРП для оптовой торговли и 100 МРП для розничной (КБК 105434)

8. С 2018 года планируется установить новые минимальные розничные цены на алкоголь и табачные изделия. Постановлением Правительства РК будет зафиксирована минимальная розничная цена на 2018 год на водку, крепкие ликероводочные изделия (с объемной долей этилового спирта свыше 30%) и прочие крепко-алкогольные напитки в пределах 2 000 тенге за литр.

Справочно: в 2017 году минимальная розничная цена составляла 1 700 тенге за литр.

Минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром с 1 января 2018 года планируется установить в размере 360 тенге.

Справочно: До 2017 года минимальная цена была в размере 300 тенге.