Два игрока сборной Казахстана — в ТОП-5 лучших по итогам ЕВРО-2018

Также в пятерку лучших на турнире вошли вратарь сборной России Георгий Замтарадзе, Адриан Пола (Испания) и Рикардиньо (Португалия).

Официальный сайт УЕФА опубликовал ТОП-5 лучших игроков чемпионата Европы по футзалу, который прошел в Любляне (Словения), сообщает Sports.kz.

В нее попали сразу два игрока сборной Казахстана — нападающие Тайнан и Дуглас.

Также в пятерку лучших на турнире вошли вратарь сборной России Георгий Замтарадзе, Адриан Пола (Испания) и Рикардиньо (Португалия). В символическую сборную ЕВРО-2018, составленную из четырнадцати игроков, были включены три представителя Казахстана — Игита, Тайнан и Дуглас.

Напомним, на чемпионате Европы-2018 сборная Казахстана заняла четвертое место, проиграв в полуфинале Испании (4:4 — основное время, 5:5 — дополнительное время, 1:3 — по пенальти) и в матче за «бронзу» команде России — 0:1.

Фото: SPORTS.KZ