Непобежденный суперсредневес включил Головкина в список своих желаемых соперников

Головкин вернется на ринг 5 мая и проведет реванш с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Мексиканский боксер Хильберто Рамирес (37-0, 25 КО) рассказал, с кем хотел бы провести ближайшие бои, сообщает Sports.kz.

На первое место в списке своих потенциальных соперников он поставил чемпиона IBO в суперсреднем весе Криса Юбэнка-младшего (26-1, 20 КО). Далее расположился экс-чемпион IBF в этом же дивизионе Джеймс Дигейл (23-2-1, 14 КО). На третьем месте — чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО).

Также в ТОП-5 желаемых оппонентов Рамиреса вошли чемпион в суперсреднем весе Джордж Гроувз (27-3, 20 КО) и чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (31-2-1, 27 КО).

Напомним, Головкин вернется на ринг 5 мая и проведет реванш с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Фото: SPORTS.KZ