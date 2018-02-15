Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Мексике зарегистрировали массовую гибель дельфинов

15 февраля 2018, 09:02

На тушах остались следы от ран, нанесенных враждебно настроенными сородичами.

Сразу 54 дельфина выбросились на берег мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния, сообщила в среду прокуратура по защите окружающей среды латиноамериканской страны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в результате предпринятой спасательной операции спасти удалось 33 морских млекопитающих, однако 21 дельфин погиб.

Специалисты уже осмотрели туши животных и пришли к выводу, что выброситься на берег их заставила атака со стороны другого вида дельфинов. На тушах остались следы от ран, нанесенных враждебно настроенными сородичами.

Фото: © AP Photo / New Zealand Herald/ Tim Cuff


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...