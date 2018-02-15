Пилотируемый запуск с Байконура назначен на 21 марта

Пилотируемый запуск с Байконура, первоначально запланированный на 15 марта, назначен на 21 марта. Об этом в среду сообщил журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров, передает ТАСС.

"21 марта планируется у нас пилотируемый запуск с Байконура", - сказал Комаров.

Как пояснил официальный представитель Роскосмоса Игорь Буренков, "первоначально заявленная дата старта - 15 марта - стояла в предварительном плане-графике, который еще не был согласован, новая дата - 21 марта - официально утверждена". "Уточнение графика никак не связано с баллистическими условиями или какими-то иными техническими причинами", - добавил Буренков.

Космический корабль "Союз МС-08" будет запущен с Байконура ракетой "Союз-ФГ" и должен будет доставить к МКС российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов NASA Эндрю Фьюстела и Ричарда Арнольда. Это будет 135-й пилотируемый полет кораблей серии "Союз", первый из них состоялся в 1967 году.

Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС