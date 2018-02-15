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11 наименований продукции компании «Рахат» были отмечены золотыми медалями

15 февраля 2018, 09:34

Такой успешный и массированный штурм призовых вершин еще раз продемонстрировал высокий профессионализм всей команды компании.

АО «Рахат» приняло участие в юбилейной 25-й международной выставке "Продэкспо-2018"- крупнейшей в России и Восточной Европе выставке продуктов питания, которая прошла с 5 по 9 февраля 2018 года в Москве.

Более 25 лет мега-проект «Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием определяющим вектор развития пищевой индустрии СНГ. В рамках выставки состоялся Международный конкурс «Лучший продукт-2018». Производители сладостей из разных стран представили лучший ассортимент своей продукции для оценки экспертов Центральной дегустационной комиссии Минсельхоза России и фирмы «Агроэкспосервис».

Компания «Рахат» представила на конкурс 11 наименований своей продукции. Оценка качества продукции проводилась по органолептическим показателям, внешнему оформлению и упаковке.

Все 11 наименований были отмечены золотыми медалями! В их числе шоколад "Рахат с вишней", "Рахат 65%; 70%; 80%" и, конечно же "Казахстанский"!

Дипломы и золотые медали получили конфеты "Трюфельные, "Рахат", мармелад в шоколаде, карамель "Рахат", а также вафли "Рахат карамельные" и вафельные трубочки "Рахат со вкусом пломбира".

Такой успешный и массированный штурм призовых вершин еще раз продемонстрировал высокий профессионализм всей команды компании «Рахат».


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