Казахстан и Таджикистан рассмотрят вопрос взаимных поставок электроэнергии

В Душанбе достигнута договоренность о рассмотрении вопроса взаимных поставок электроэнергии между Казахстаном и Таджикистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«В Душанбе 12-13 февраля состоялось 14-ое заседание казахстанско-таджикистанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством вице-министра энергетики РК Булата Акчулакова и председателя Государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Фарруха Хамрализода», - говорится в сообщении.

Так, достигнута договоренность о рассмотрении вопроса взаимных поставок электроэнергии после восстановления параллельной работы энергосистемы Таджикистана с Объединённой электроэнергетической системой Центральной Азии.

Отмечается, что в ходе экспертного и пленарного заседаний стороны обсудили состояние и объемы взаимной торговли, а также вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, здравоохранения, образования, культуры, миграции и сельского хозяйства.

В частности, стороны договорились оказывать необходимое содействие в установлении прямых контактов и проведении взаимных бизнес-миссий между регионами Таджикистана и Казахстана.

По итогам заседания подписан протокол, где отражены достигнутые договоренности и направления дальнейшего взаимодействия казахстанско-таджикистанского сотрудничества.