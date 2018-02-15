В общественных местах Астаны могут появиться дефибрилляторы

Специалисты считают, что дефибрилляторы должны устанавливаться везде, где есть риск возникновения остановки сердца.

На сегодняшний день медицинское оборудование появилось в аэропорту и во всех вокзалах Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на Елорда инфо.

«Сейчас мы изучаем международный опыт. На вокзалах и в аэропорту дефибрилляторы уже стоят», - сказал корреспонденту портала руководитель управления здравоохранение Астаны Камалжан Надыров.

По его словам, для установки такого прибора должен быть норматив.

«Должен быть норматив. Условно, если это торговый центр с посещаемостью столько-то человек, должно быть прописано, потому что общественное место - понятие растяжимое. Допустим, парк - это тоже общественное место. Для этого на республиканском уровне должен быть утвержден норматив. Без него беспорядночно устанавливать - это не рационально. Также законом будет прописано, кто будет устанавливать дефибрилляторы, собственники субьекта или иной орган», - сказал Надыров.

Специалисты считают, что дефибрилляторы должны устанавливаться везде, где есть риск возникновения остановки сердца. Поскольку с помощью этого прибора можно поддержать жизненно важные функции пострадавшего до приезда скорой медицинской помощи.

Отметим, в январе 2018 года в автобусах Астаны от остановки сердца умерли 2 человека.

Фото elorda.info