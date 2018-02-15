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В Министерстве обороны РК обсудили новый механизм обеспечения жильем военнослужащих

15 февраля 2018, 10:35

По поручению министра обороны РК созданы специальные комиссии.

В Астане под руководством заместителя министра обороны РК генерал-лейтенанта Талгата Мухтарова проведено селекторное совещание по вопросам качественного разъяснения нового механизма обеспечения жильем военнослужащих, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

На совещание были привлечены начальники юридических служб Министерства обороны и Вооруженных Сил.

«В настоящее время стоит задача в скорейшем воплощении нового механизма по обеспечению жильем военнослужащих и членов их семей. Активное участие в этой работе должны принять представители юридических служб, важно на первоначальных этапах внедрения новой модели обеспечить квалифицированную юридическую помощь», - отметил генерал-лейтенант Талгат Мухтаров.

Напомним, что в настоящее время по поручению министра обороны РК созданы специальные комиссии по вопросам разъяснения нового механизма обеспечения жильем военнослужащих.

Комиссии повсеместно проводят информационно-разъяснительную работу среди военнослужащих всех категорий по правильному пониманию и толкованию нового механизма обеспечения военнослужащих и членов их семей в рамках принятого закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений».

Фото: МО РК


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