Общий прирост объемов экспорта/импорта РК со странами таможенного союза составил сразу 28% за год

По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот с соседним Кыргызстаном составил 661,1 млн долларов США - на 9,5% больше, чем годом ранее. Впрочем, несмотря на рост, показатели развития казахстано-кыргызских торговых отношений не слишком оптимистичны: для сравнения, товарооборот РК в целом со странами мира вырос на 25,1%, со странами ЕАЭС - сразу на 28%. В итоге, доля КР в общем объеме товарооборота снизилась на 0,1 процентных пункта, до всего 1%.

Экспортные объемы Казахстана в КР составили в денежном выражении 441,3 млн долл, на 10,9% больше, чем годом ранее. В то же время, в натуральном выражении экспорт сократился на 3,6%.

Импорт из Кыргызстана достиг 219,8 млн долл, на 6,9% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В натуральном выражении рост составил 4%.

Напомним, власти Кыргызстана и Казахстана планируют увеличить объемы торговли между странами. «Главная цель, которую мы ставим - к 2020 году увеличить двусторонний товарооборот до 1 миллиарда долларов», - заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом КР Сооронбем Жээнбековым в Астане в декабре прошлого года.

В целях улучшения делового сотрудничества и активизации торгово-экономических отношений, лидеры стран также обсудили возможность создания казахстано-кыргызского делового совета, и взаимную поддержку в сфере цифровизации экономики.

Среди ключевых экспортных позиций Казахстана в КР - бензин и прочие переработанные нефтепродукты (170,9 тыс. тонн на 44,4 млн долл), табачные изделия (4 тысячи тонн на 42,4 млн долл), и пшеница (203 тыс. тонн на 34,3 млн долл).

Примечательно, что в ТОП-10 экспортных товарных групп входит каменный уголь. Однако Кыргызстан стремится избавиться от экспортной зависимости в этом сегменте. Так, еще осенью 2017 года глава Нацэнергохолдинга КР Айбек Калиев отметил, что с каждым годом закупки казахстанского угля сокращаются. За год объем импортного угля уменьшился почти в два раза - до 400 тысяч тонн против 700 тысяч тонн годом ранее. В свою очередь, премьер-министр Сапар Исаков заявил, что Кыргызстан должен сохранить внутренний рынок угля.

Среди ключевых импортных позиций из Кыргызстана - сурьмянистые, ртутные и висмутовые руды и концентраты (31,6 тыс. тонн на 85,7 млн долл), переработанные нефть и нефтепродукты (115,2 тыс. тонн на 57,6 млн долл) и полированное стекло (5,3 тыс. тонн на 14,9 млн долл).